ΜακΦάντεν: Συνεχίζει στην Μπούργος (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στα υπόψιν της «Βασίλισσας», ωστόσο θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα, όπως έκανε γνωστό το «Sportando», μετά από σχετικές δηλώσεις του ατζέντη του, Κρεγκ ΜακΚένζι.

Ο ΜακΦάντεν είχε πέρυσι κατά μέσο όρο 11.3 πόντους, 2.6 ασίστ, 2.0 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα σε 47 παιχνίδια.

Thaddus McFadden signed back to San Pablo Burgos in ACB and Basketball Champions League, his agent tells @sportando and @chemadelucas.

The dual U.S and Georgian citizen averaged 12.3 ppg and shot 51% from the field last season.

