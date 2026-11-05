Το BCL έφτιαξε το TOP 5 της αγωνιστικής και οι παίκτες της ΑΕΚ έκλεψαν την παράσταση.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό στην Ουγγαρία. Η ομάδα του Σάκοτα έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 72-66 της Σομπατέλι για την 3η αγωνιστική του BCL. Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ είχαν κέφια και βοήθησαν την Ένωση να φτάσει στη νίκη σε ματς που βελτίωσε και την άμυνα της σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν το TOP 5 της αγωνιστικής και οι παίκτες της Βασίλισσας πρωταγωνιστούν. Ο Γκρεγκ Μπράουν βρίσκεται στο Νο.2 για την απίθανη τάπα του, ενώ στην κορυφή συναντάμε την καρφωματάρα του Νόλεϊ.

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