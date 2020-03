Τόμπκινς για κορονοϊό: «Η κατάσταση θα γίνει χειρότερη»! (pic)

Στις 12 Μαρτίου έγινε γνωστό ότι ο Τόμπκινς είναι θετικός στον κορονοϊό έπειτα από το ταξίδι της Ρεάλ στο Μιλάνο για τον αγώνα με την Αρμάνι.

Η κατάσταση στην Ισπανία έχει ξεφύγει και ο Αμερικανός φόργουορντ της Ρεάλ ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter:

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά η κατάσταση με αυτόν τον ιό θα γίνει χειρότερη πριν γίνει καλύτερη… Κρατήστε τις οικογένειες σας ασφαλείς διότι αυτό έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Προσευχές για όλο τον κόσμο».

I hate to say it.. but this virus is going to get worse before it gets better.. Keep your family safe because that’s what counts at times like this. Prayers up for the world.

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) March 27, 2020