Ντοκιμαντέρ για τον Ραζνάτοβιτς με Σπανούλη και Γιόκιτς! (pic)

Ο Ραζνάτοβιτς έχει δουλέψει ορισμένα από τα μεγαλύτερα deals στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπως η μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 ενώ η παρουσία του Νίκολα Γιόκιτς στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς αποτελεί το καλύτερο εξαγώγιμο... προϊόν του 54χρονου Σέρβου superagent.

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα θα κυκλοφορήσει στη Σερβία το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Ραζνάτοβιτς με τίτλο «Ο Έκτος Παίκτης». Σε αυτό φιλοξενούνται συνεντεύξεις των Νίκολα Γιόκιτς, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, Βασίλη Σπανούλη και Νίκολα Πέκοβιτς!

Ραζνάτοβιτς: «Ο Σπανούλης το σκέφτεται για το Προολυμπιακό» (vid)

Documentary, THE SIXTH MAN is ready to go!

Next week on Serbian national TV (RTS1)! pic.twitter.com/rHqmKX7VSe

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 20, 2021