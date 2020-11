Αναβλήθηκε το Ιταλία - Βόρεια Μακεδονία λόγω κορονοϊού (pic)

Συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στο μπάσκετ ο κορονοϊός.

Σύμφωνα με το Sky Sport, το παιχνίδι Ιταλία - Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του Eurobasket αναβλήθηκε, αφού μέλος των φιλοξενούμενων βρέθηκε θετικό στον covid-19..

Η FIBA θα ορίσει την αναμέτρηση σε άλλη ημερομηνία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Eurobasket Qualifiers game between Italy and North Macedonia has been suspended due to a Covid case in North Macedonia’s NT, Sky Sport (which has the tv rights to the game) is reporting

