Πιτίνο: «Θα μου λείψουν όλοι και η απίστευτη προσπάθειά τους. Στο επανιδείν αδέρφια» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτησή του υπογράμμισε ότι αποχαιρέτησε τους πάντες τονίζοντας πόσο πολύ θα του λείψουν.

Ο Αμερικανός προπονητής έφερε την (ελλιπέστατη) Εθνική Ελλάδας 40 λεπτά πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αλλά στο τελευταίο ματς η Τσεχία ήταν καλύτερη και δικαίως πήρε το εισιτήριο για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση της Υφηλίου.

Μετά την ήττα από τους Τσέχους, ο Ρικ Πιτίνο ενημέρωσε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Ελλάδας ενώ την Δευτέρα (5/7) προχώρησε και σε μια ανάρτηση: «Μόλις αποχαιρέτησα τους παίκτες και το σταφ. Σήμερα το πρωί διαπίστωσα πόσο ξεχωριστός είναι καθένας από αυτούς. Θα μου λέιψουν εκείνοι και η απίθανη προσπάθειά τους. Στο επανιδείν αδέρφια μου».

Just said farewell to my Greek players and staff. I realize this morning how each one of them is so special. Going to miss them and their incredible effort. Til we meet again my brothers!