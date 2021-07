Μπουλς: Περήφανοι για τον MVP Σατοράνσκι στο Προολυμπιακό (pic)

Οι Μπουλς δεν ξέχασαν τον Τόμας Σατοράνσκι και την πρόκριση της Τσεχίας στο Προολυμπιακό.

Η Τσεχία νίκησε την Εθνική μας στον τελικό του Προολυμπιακού και πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Μετά το τέλος του ματς οι παίκτες τους ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ τη χαρά τους έδειξαν και οι Μπουλς για το γεγονός πως ο Τόμας Σατοράνσκι βγήκε ΜVP του Προολυμπιακού με 16 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ.

Δείτε την ανάρτηση του Σικάγο για τον παίκτη του

Czech Republic are heading to Tokyo!!@satoransky takes #FIBAOQT MVP honors as 🇨🇿 punch their ticket to #Tokyo2020



📷: @FIBA pic.twitter.com/pD8a9GOe0T