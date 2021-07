Τσεχία: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς (pics)

Η Τσεχία επικράτησε της Εθνικής μας και οι παίκτες της χάρηκαν με την ψυχή τους την πρόκριση στους Ολυμπιακούς.

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε αθλητή. Οι παίκτες της Τσεχίας θα έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν στο Τόκιο, αφού απέκλεισαν την Εθνική μας, νικώντας τη με 97-72 στον τελικό του Προολυμπιακού.

Μετά το τέλος του ματς ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τη μεγάλη στιγμή και χάρηκαν με την ψυχή τους αυτή τη σπουδαία βραδιά για το μπάσκετ της Τσεχίας. Με Μπροστάρηδες τους Βέσελι, Σατοράνσκι, Άουντα, Μπόχατσικ και Μπάλβιν, η χώρα θα ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές.

🇨🇿 Czech Republic are Tokyo bound! 🎉



They defeated Greece 97-72 in the #FIBAOQT Final in Victoria! pic.twitter.com/oghwrX0wtg