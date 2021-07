Σατοράνσκι και Βέσελι συνεργάστηκαν για ένα εντυπωσιακό alley oop κόντρα στην Εθνική μας.

Δεν έχει ξεκινήσει καλά το ματς με την Τσεχία η Εθνική μας. Οι Τσέχοι βρήκαν ανοργάνωτη την άμυνα μας και μας... τιμώρησαν, αφού ο Σατοράνσκι ύψωσε και ο Βέσελι κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε την ωραία φάση που έβγαλαν οι αντίπαλοι μας

🇨🇿 @satoransky ➡️ @JanVesely24 💥



Exciting start for Czech Republic in the #FIBAOQT Final!



📺: https://t.co/xAxAYYWeO5 pic.twitter.com/qHkfBlCX34