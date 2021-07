Κίνα - Ελλάδα: Το dunk show της Εθνικής! (vid)

Η Εθνική ομάδα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Κίνα ενώ οι παίκτες του Ρικ Πιτίνο έστησαν το δικό τους... dunk show κόντρα στους Ασιάτες.

Η Εθνική πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 32-52 δίχως να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στους Κινέζους και συνδυάζοντας ουσία και θέαμα, βγάζοντας όμορφες φάσεις που τελείωσαν σε καρφώματα!

Δείτε το dunk show της Εθνικής στο ματς με την Κίνα



Welcome to the the Greek dunk show! @HellenicBF #FIBAOQT



