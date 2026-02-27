Το λίαρ τζετ του ιδιοκτήτη της Μονακό Αλεξέι Φεντόριτσεφ επιστρατεύτηκε για να έρθει έγκαιρα στην Αθήνα ο Βασίλης Σπανούλης για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας με το Μαυροβούνιο.

Τα χρονικά περιθώρια από τον αγώνα της Μονακό στη Euroleague με την Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στο πριγκιπάτο έως την αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας με το Μαυροβούνιο το βράδυ της Παρασκευής (27/2) στη Sunel Arena για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ήταν ασφυκτικά, όσον αφορά την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta εκπονήθηκε «σχέδιο πτήσης» από το Μονακό προς την Αθήνα για την έγκαιρη μετακίνηση του ομοσπονδιακού τεχνικού και σ’ αυτό συνέβαλλε ο ιδιοκτήτης της ομάδας του πριγκιπάτου Αλεξέι Φεντόριτσεφ. Ο «ισχυρός άνδρας» της Μονακό διέθεσε το προσωπικό του λίαρ τζετ, προκειμένου να ταξιδέψει ο Βασίλης Σπανούλης και να βρίσκεται έγκαιρα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Άλλωστε, το πρόγραμμα είναι πολύ πιεστικό, χρόνος δεν υπάρχει για χάσιμο και η μετακίνηση του Έλληνα τεχνικού προς την Αθήνα θα διευκολύνονταν μόνο σ’ αυτή την περίπτωση, ώστε να βρίσκεται από το πρωΐ με τους συνεργάτες του και να συζητήσει εκ του σύνεγγυς τις τελευταίες λεπτομέρειες του αγωνιστικού πλάνου και της τακτικής που θα ακολουθούσε η ομάδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε λοιπόν έγκαιρα στην Αθήνα έπειτα από τις συνεννοήσεις που έγιναν με τον Αλεξέι Φεντόριτσεφ και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, προκειμένου να μην χαθεί ούτε λεπτό στη μετακίνηση του προς την Αθήνα και να αποφύγει την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Άλλωστε, ακολουθεί και δεύτερο παιχνίδι τη Δευτέρα (3/2) στην Ποντγκόριτσα και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ώστε η Εθνική ομάδα να «ρεφάρει» πλέον την εντός έδρας ήττας.