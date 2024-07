Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν έκλεψα ποτέ το παιχνίδι, τα λέμε στο Παρίσι»

Ραντεβού στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την τεράστια πρόκριση της Εθνικής με τη νίκη επί της Κροατίας στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δακρυσμένου στην άκρη του γηπέδου και με τον γιο του δίπλα του στα «γαλανόλευκα», κάνει από χθες το βράδυ τον γύρο του κόσμου.

Ο Greek Freak και η Εθνική τα κατάφεραν και με τη νίκη επί της Κροατίας, η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πλέον γεγονός. Με τον Γιάννη, μάλιστα, να δηλώνει πως θα είναι μεγάλη του τιμή, αν τελικά είναι αυτός που θα αποτελέσει τον σημαιοφόρο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μέχρι τότε όμως, ο Αντετοκούνμπο φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους μέσω των λογαριασμών του στα social media. Ποστάροντας δύο φωτογραφίες, με αυτόν δακρυσμένο δίπλα στον γιο του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά την τεράστια «μάχη» και την πρόκριση.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «δεν έκλεψα ποτέ το παιχνίδι, τα λέμε στο Παρίσι».

I have never cheat the game.. See you in Paris 🙏🏾#Atoutaler 🧿 pic.twitter.com/F0GT9su0kg