Με δάκρυα στα μάτια και τους γιους του δίπλα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την πρόκριση της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ήθελε όσο τίποτα άλλο και τελικά πέτυχε να οδηγήσει την Εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά την τεράστια πρόκριση πήρε αγκαλιά τους γιους του στο παρκέ.

Όμως η αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η συγκίνηση της μεγάλης πρόκρισης, έβγαλε από μέσα του την πίεση. Ο Greek Freak λύγισε και καθισμένος στην άκρη του παρκέ δάκρυσε, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη Λιλ, εκεί όπου η Ελλάδα ήδη ξέρει τον όμιλό της.

