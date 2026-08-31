Ελλάδα - Ισπανία 108-105: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Σε ένα ματς που είχε τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εθνική μας ομάδα πήρε μία σπουδαία νίκη. Υποδέχθηκε την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 108-105 στο «T-Center».
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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