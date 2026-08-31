Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σε ένα ματς που είχε τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εθνική μας ομάδα πήρε μία σπουδαία νίκη. Υποδέχθηκε την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 108-105 στο «T-Center».