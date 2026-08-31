Απίθανη ατμόσφαιρα στο «T-Center» μετά το σερί της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία.

Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ισπανία, το «T-Center» είναι γεμάτο, με τον κόσμο να στηρίζει τη «γαλανόλευκη». Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ελλάδα έκανε ένα σερί 7-0 για το 56-49.

Το γήπεδο ήταν... καμίνι και ο κόσμος έδινε τον παλμό του στην ομάδα.