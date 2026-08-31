Εθνική - Ισπανία: Η τρομερή ατμόσφαιρα στο «T-Center»
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Απίθανη ατμόσφαιρα στο «T-Center» μετά το σερί της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία.
Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ισπανία, το «T-Center» είναι γεμάτο, με τον κόσμο να στηρίζει τη «γαλανόλευκη». Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ελλάδα έκανε ένα σερί 7-0 για το 56-49.
Το γήπεδο ήταν... καμίνι και ο κόσμος έδινε τον παλμό του στην ομάδα.
@Photo credits: eurokinissi
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