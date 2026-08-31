Ελλάδα - Ισπανία: Έξαλλος ο Σπανούλης στο ημίχρονο με την άμυνα της Εθνικής!
Η Ελλάδα φιλοξενεί την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ με το πρώτο ημίχρονο να κλείενι με τη «γαλανόλευκη» μπροστά στο σκορ με 43-42.
Ωστόσο, με 45.9" να απομένουν για το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξαλλος με την αμυντική λειτουργία της Εθνικής μετά το καλάθι που δέχθηκε η Ελλάδα από τον Χάιμε Πραντίγια και εισέβαλε στο glass floor για να τους τα... ψάλλει.
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