Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στο «T-Center» για το παιχνίδι της Εθνικής και χαιρέτησε την οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη.

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία αναμέτρηση που είναι «must win» για την Ελλάδα.

Στο «T-Center» για να στηρίξει την επίσημη αγαπημένη βρίσκεται και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ. Ο «3D» που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, πήγε και χαιρέτησε τη σύζυγο του Βασίλη Σπανούλη, Ολυμπία Χοψονίδου και όλη την οικογένεια του ομοσπονδιακού προπονητή.

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