Ελλάδα - Ισπανία: Ο Διαμαντίδης χαιρέτησε την οικογένεια Σπανούλη
Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία αναμέτρηση που είναι «must win» για την Ελλάδα.
Στο «T-Center» για να στηρίξει την επίσημη αγαπημένη βρίσκεται και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ. Ο «3D» που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, πήγε και χαιρέτησε τη σύζυγο του Βασίλη Σπανούλη, Ολυμπία Χοψονίδου και όλη την οικογένεια του ομοσπονδιακού προπονητή.
Δείτε το βίντεο
Ο Διαμαντίδης με τη σύζυγο και την οικογένεια του Σπανούλη pic.twitter.com/lK41ppCUwd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
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