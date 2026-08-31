Δείτε πότε έχει να δώσει η Εθνική μας ομάδα το επόμενο παιχνίδι της για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική μας ομάδα αφήνει πίσω το «παράθυρο» του Αυγούστου μετά και την αναμέτρηση με την Ισπανία στο «Telekom Center Athens» όπου επικράτησε ύστερα από ένα δραματικό παιχνίδι στην παράταση με 108-106 και στρέφει στη συνέχεια το ενδιαφέρον της στην αμέσως επόμενη υποχρέωσή της για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα θα υποδεχθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο και πιο συγκεκριμένα στις 26/11 την Γεωργία για την 3η αγωνιστική της Β΄φάσης των «παραθύρων» της FIBA.

Επόμενη Υποχρέωση της Εθνικής Ομάδας

26 Νοεμβρίου: Γεωργία - Ελλάδα