Η Βόρεια Μακεδονία κέρδισε εύκολα την Αυστρία με 89-59 με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς του Άρη να τελειώνει την αναμέτρηση με triple-double.

Η Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησε... περίπατο κόντρα στην Αυστρία για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Στο πρώτο της παιχνίδι στον όμιλο, πήρε άνετα τη νίκη με 91-59, σε ένα ματς που ξεχώρισε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Ο νέος παίκτης του Άρη ήταν απίθανος, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με triple-double. Αγωνίστηκε για 32 λεπτά και είχε 15 πόντους (5/6 βολές, 2/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Το ντεμπούτο του με τη Βόρεια Μακεδονία έκανε και ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος είχε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 14-30, 30-49, 44-65, 59-91