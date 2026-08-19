Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση, δεν περνάει από το μυαλό μου ότι δε θα είμαστε στο Παγκόσμιο»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τα δύο κρίσιμα ματς της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Τις δικές τους σκέψεις αναφορικά με τα δύο ματς της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 εξέφρασε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο ίδιος στάθηκε στη σωστή νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει και τόνισε πως η γαλανόλευκη έχει βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Έχουμε δύο ματς, θα παίξουμε τα φιλικά και όλοι να μπούμε σε μια κατάσταση αγώνων.

Το τι πρέπει να προσέξει και τι δεν πρέπει να προσέξει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξέρουμε τι πρέπει να διαχειριστούμε. Πρέπει να πάμε να συγκεντρωθούμε, ένα παιχνίδι τη φορά και να θέσουμε το δικό μας ρυθμό.

Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να ετοιμαστούμε. Εμείς πρέπει να μπούμε σε κατάσταση αγώνων. Και να μην ήμασταν εδώ θα ήμασταν στις ομάδες μας για προετοιμασία. Είναι λογικό να είσαι σε μια περίοδο στην οποία χτίζεις.

Έχουμε βρεθεί πολλές φορές με την Εθνική σε δύσκολη θέση και τα έχουμε καταφέρει. Εγώ είμαι πάντα θετικός, καταλαβαίνω τη σοβαρότητα. Είναι η Εθνική ομάδα και πρέπει να τα προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Η σωστή προσέγγιση είναι προαπαιτούμενο.

Δεν περνάει καν από το μυαλό μου ότι δεν θα είμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν το σκέφτομαι καν αυτό. Το μυαλό μας είναι τι θα κάνουμε στην προπόνηση για να φτάσουμε εκεί που πρέπει».