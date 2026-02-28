Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι και συμπαγείς στο Μαυροβούνιο»

Η Εθνική στρέφει την προσοχή της στον εκτός έδρας αγώνα με το Μαυροβούνιο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξήγησε τι πρέπει να αλλάξει, ώστε η «γαλανόλευκη» να φύγει νικήτρια από την Ποντγκόριτσα (2/3, 20:00).

Η Εθνική δοκιμάζεται στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο (2/3, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στη SUNEL Arena.

Από την πλευρά του, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξήγησε τι πρέπει να αλλάξει μέσα σε τρεις μέρες η ελληνική ομάδα, ώστε να φύγει νικήτρια από την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και στη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα το παιχνίδι που ξέρουμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Σχετικά με το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο, ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού είπε: «Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ και αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την Εθνική Ανδρών: «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ήρθαν παιδιά που, λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα, δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση. Όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».