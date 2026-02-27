Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Χουάντσο, Σορτς και Γκραντ στη «Sunel Arena»
Η Ελλάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ , τον Τι Τζέι Σορτς και τον Τζέριαν Γκραντ να βρίσκονται στη «Sunel Arena», προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση.
Οι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, βρήκαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, την ώρα που στον αγώνα παίζουν και οι συμπαίκτες τους Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος.
