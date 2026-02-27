Άταμαν: «Ο Όσμαν ήρθε μαζί μου, ο πιο σοβαρός αντίπαλος είναι η Σερβία»

Η Τουρκία δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία για τα προκριματικά του 2027 FIBA World Cup και ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας του, έχοντας στη διάθεσή του τον Τσέντι Όσμαν.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τη Σερβία (27/2, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του 2027 FIBA World Cup και ο Εργκίν Άταμαν ταξίδεψε στη σερβική πρωτεύουσα μαζί με τoν Τσέντι Όσμαν, μιλώντας για την κρισιμότητα του αγώνα.

«Ξεκινήσαμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με νίκες απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Ελβετία. Ο πιο σοβαρός μας αντίπαλος είναι η Σερβία και το παιχνίδι εδώ θα είναι πολύ σκληρό. Οι Σέρβοι βλέπουν επίσης τον αγώνα με την Τουρκία ως το σημαντικότερο ματς.

Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Με την καλή θέληση που έδειξαν οι σύλλογοι, συγκεντρωθήκαμε χωρίς τους NBAers. Καταφέραμε να κάνουμε μόνο μία προπόνηση πλήρεις. Ο Τσέντι Όσμαν ήρθε κι αυτός χθες το βράδυ μαζί μου. Το σύστημα και η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας είναι ξεκάθαρα. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή το ρόστερ μας είναι καλύτερο.

Αν είμαστε προσεκτικοί, μπορούμε να πάρουμε τη νίκη. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, τη Δευτέρα υπάρχει ο αγώνας με τη Σερβία στην Κωνσταντινούπολη. Θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό το παιχνίδι».