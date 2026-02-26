Παναγιωτόπουλος: «Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, το Μαυροβούνιο είναι πολύ ποιοτική ομάδα»

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή (27/2, 19:00, ΕΡΤ2) και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη αναλύει τα δεδομένα.

Έτοιμη για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι η Εθνική Ανδρών αρχής γενομένης από τον αγώνα της Παρασκευής (27/2, 19:00, ΕΡΤ2) απέναντι στο Μαυροβούνιο στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων.

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, έδωσε το στίγμα της προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συγκεντρωθήκαμε και πάλι για αυτά τα δύο παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβούνιο. Όλα τα παιδιά που ήρθαν έδωσαν το 1.000% από πλευράς διάθεσης και αποτελεσματικότητας. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς το Μαυροβούνιο είναι πολύ ποιοτική ομάδα, με βάθος στο ρόστερ και μεγάλα κορμιά. Έχουν μια μπασκετική κουλτούρα από την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία, οπότε γνωρίζουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε» δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης».

Και πρόσθεσε: «Εμείς θα πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο την ταυτότητα που έχουμε περάσει από τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτό έχει να κάνει με την αυταπάρνηση, τη διάθεση και την προσήλωση στο αγωνιστικό μας κομμάτι, αλλά και την επιθετική μας στόχευση στις αδυναμίες του αντιπάλου. Περιμένουμε από τον κόσμο να έρθει και να δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ευελπιστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα με το Μαυροβούνιο: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Αν δεν είσαι σοβαρός και δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να πάρεις και το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και αυτό είναι εύκολο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε τακτικά και αγωνιστικά την απαραίτητη προσήλωση. Το Μαυροβούνιο είδαμε πως είναι πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είναι και η Πορτογαλία με τη νίκη της στο Μαυροβούνιο και την εικόνα της απέναντί μας. Είναι μια σειρά παιχνιδιών που θα δείξει τι μπορούμε να κάνουμε και θέλουμε αρχής γενομένης από την Παρασκευή να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Όλο το τεχνικό τιμ είναι ικανοποιημένο από την ανταπόκριση των παικτών. «Είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι σε κάθε παράθυρο μπορεί να έχουμε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά παρ’ όλα αυτά και τα νέα παιδιά που έρχονται, που μπαίνουν για πρώτη φορά σε αυτό το γκρουπ των παικτών έρχονται και μπαίνουν κατευθείαν σε μια κουλτούρα που αντιπροσωπεύει το DNA της ομάδας. Είναι εντυπωσιακό αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το βλέπουμε. Η επιτυχία του καλοκαιριού έχει δώσει σε όλα τα παιδιά ένα παραπάνω κίνητρο να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε ότι και παιδιά που παίζουν στην EuroLeague και είναι πολύ καταπονημένα θέλουν να είναι εδώ και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους», συμπλήρωσε ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.



