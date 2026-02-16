Τουρκία: Με Όσμαν, Γιουρτσεβέν και Φλιν οι κλήσεις ενόψει προκριματικά Παγκοσμίου

Παναγιώτης Αρταβάνης
Εργκίν Αταμάν

Ο Έργκιν Άταμαν έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει η Τουρκία για τα παιχνίδια ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Τουρκία γνωστοποίησε την αποστολή της ενόψει των παιχνιδιών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Έργκιν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του και τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ στην 18αδα συμπεριέλαβε και τον Μαλακάι Φλιν που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής Τουρκίας, ώς νατουραλίζε.

Θυμίζουμε οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις (27/02) στο Βελιγράδι, ενώ το 2ο στις (02/03) στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά η αποστολή:

  • Ιμπραήμ Ουγουρλού
  • Τζαν Κορκμάζ
  • Τσέντι Οσμάν
  • Ερτζάν Οσμάνι
  • Ερκάν Γιλμάζ
  • Φουρκάν Χαλταλί
  • Φουρκάν Κορκμάζ
  • Ισμαήλ Ουλουσόι
  • Μαλακάι Φλιν
  • Μετέτζαν Μπιρσέν
  • Ονούραλπ Μπιτίμ
  • Ομέρ Γιουρτσεβέν
  • Σερτάν Σανλί
  • Σέημους Χαζέρ
  • Ταρίκ Μπιπέροβιτς
  • Γιγκίτ Άρσλαν
  • Γιγκίτ Όναν
  • Γιγκιτκαν Σαϊμπίρ

     

