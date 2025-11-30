Το 2/2 έκανε η Εθνική Ελλάδας στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κερδίζοντας μέσα στο Πόρτο την Πορτογαλία με 68-76. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διπλασίασε τις νίκες του στο πρώτο «παράθυρο» των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα επικράτησε μέσα στην Πορτογαλία της γηπεδούχου ομάδας και έφτασε στο 2/2 στον Β' όμιλο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Σαμοντούροβ (12π.), Μήτρου-Λονγκ (11π.) και Παπανικολάου (10π.)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα