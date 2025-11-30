Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη στην Πορτογαλία
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον Β' Όμιλο των Προκριματικών μετά και τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στην Πορτογαλία.
Η Εθνική μας ομάδα είναι η μοναδική αήττητη του Β' ομίλου μετά και την 2η αγωνιστική των Προκριματικών του World Cup κάνοντας το 2/2 μετά και τη νίκη μέσα στην Πορτογαλία.
Στο άλλο ματς του ομίλου το Μαυροβούνιο επικράτησε μέσα στην Ρουμανία με 75-80 και άνοιξε λογαριασμό (1-1) αφήνοντας τους αντιπάλους του στο «μηδέν» (0-2)
Β' Όμιλος
- Ελλάδα 2-0
- Πορτογαλία 1-1
- Μαυροβούνιο 1-1
- Ρουμανία 0-2
Τα αποτελέσματα
1η αγωνιστική
2η αγωνιστική
Η επόμενη αγωνιστική (3η)
- Ελλάδα - Μαυροβούνιο (27/2)
- Πορτογαλία - Ρουμανία (27/2)
@Photo credits: INTIME
