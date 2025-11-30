Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη στην Πορτογαλία

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον Β' Όμιλο των Προκριματικών μετά και τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στην Πορτογαλία.

Η Εθνική μας ομάδα είναι η μοναδική αήττητη του Β' ομίλου μετά και την 2η αγωνιστική των Προκριματικών του World Cup κάνοντας το 2/2 μετά και τη νίκη μέσα στην Πορτογαλία.

Στο άλλο ματς του ομίλου το Μαυροβούνιο επικράτησε μέσα στην Ρουμανία με 75-80 και άνοιξε λογαριασμό (1-1) αφήνοντας τους αντιπάλους του στο «μηδέν» (0-2)

Β' Όμιλος

Ελλάδα 2-0 Πορτογαλία 1-1 Μαυροβούνιο 1-1 Ρουμανία 0-2

