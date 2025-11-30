Στο άλλο ματς του ομίλου της Εθνικής μας,τ ο Μαυροβούνιο άνοιξε λογαριασμό στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζοντας μέσα στο Πιτέστι τη Ρουμανία με 75-80.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον... άστοχο ωστόσο Κέντρικ Πέρι, το Μαυροβούνιο κατάφερε να περάσει από την «Pitesti Arena» κερδίζοντας τη Ρουμανία με 80-75.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ουνικάχα Μάλαγα τελείωσε το ματς με double double έχοντας 16 πόντους, 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ ωστόσο ήταν αρκετά άστοχος με 3/18 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/9 δίποντα και 2/9 τρίποντα έχοντας επίσης και 8/9 βολές.

Το Μαυροβούνιο είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή έως και το τέλος και παρά τις προσπάθειες των Ρουμάνων στο τέλος, δεν άφησε τη νίκη να γλιστρίσει από τα χέρια του. Εκτός του Πέρι ξεχώρισε επίσης ο Αντρίγια Σλάβκοβιτς, ο οποίος είχε άλλους 13 πόντους με 6/11 εντός παιδιάς, ενώ ο Ζόραν Νίκολιτς τελείωσε το ματς με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για τους Ρουμάνους οι οποίοι γνώρισαν την 2η ήττα τους σε ισάριθμα ματς του ομίλου της Εθνικής μας ομάδας, ο Νταρόν Ράσελ είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 34-49, 56-65,75-80.