Σπανούλης: Τα... έχωσε στον Μπαζίνα για τρίποντο στον αιφνιδιασμό
Μια βιαστική επιλογή του Νάσου Μπαζίνα έκανε... έξω φρενών τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του β' ημιχρόνου.
Ο διεθνής γκαρντ επέλεξε να επιχειρήσει τρίποντο σε κατάσταση transition, με αποτέλεσμα να αστοχήσει.
Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος στην πρώτη διακοπή κάλεσε έντονα τον Μπαζίνα κοντά του.
«Τι κάνεις;» φάνηκε να λέει στον παίκτη του Προμηθέα Πάτρας.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
