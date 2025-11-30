Μια βιαστική επιλογή του Νάσου Μπαζίνα έκανε... έξω φρενών τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του β' ημιχρόνου.

Ο διεθνής γκαρντ επέλεξε να επιχειρήσει τρίποντο σε κατάσταση transition, με αποτέλεσμα να αστοχήσει.

Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος στην πρώτη διακοπή κάλεσε έντονα τον Μπαζίνα κοντά του.

«Τι κάνεις;» φάνηκε να λέει στον παίκτη του Προμηθέα Πάτρας.

