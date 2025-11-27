Εθνική: Ο Σπανούλης ενσωματώθηκε στην ομάδα
Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί με την Εθνική ομάδα.
Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο τη Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, και ο Σπανούλης έδωσε το «παρών» στην πρωινή προπόνηση, έτοιμος να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας (18:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ταξίδεψε αμέσως μετά το χθεσινό παιχνίδι της Μονακό στο Πριγκιπάτο (26/11) και συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση της Εθνικής, για το πρώτο ματς του πρώτου παραθύρου του MundoBasket.
Δείτε ΕπίσηςΜονακό: Ο όρος που επιβλήθηκε στην ομάδα του Σπανούλη για να μπορεί να κάνει μεταγραφές!
Vassilis Spanoulis is here 🔵⚪️#FIBAWC #StepItUpHellas#PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/mnoez21CXH— HellenicBF (@HellenicBF) November 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.