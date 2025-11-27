Εθνική: Ο Σπανούλης ενσωματώθηκε στην ομάδα

Βασίλης Σπανούλης

Ο Βασίλης Σπανούλης ενσωματώθηκε στην Εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί με την Εθνική ομάδα.

Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο τη Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, και ο Σπανούλης έδωσε το «παρών» στην πρωινή προπόνηση, έτοιμος να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας (18:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ταξίδεψε αμέσως μετά το χθεσινό παιχνίδι της Μονακό στο Πριγκιπάτο (26/11) και συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση της Εθνικής, για το πρώτο ματς του πρώτου παραθύρου του MundoBasket.

Βασίλης Σπανούλης

 
     

