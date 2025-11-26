ΕΟΚ: Θα λειτουργεί εκδοτήριο στο «Αλεξάνδρειο» για το ματς της Εθνικής με Ρουμανία

Η ΕΟΚ ενημέρωσε τον κόσμο πως θα μπορεί να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους για το ματς με την Ρουμανία από εκδοτήριο στο Αλεξάνδρειο.

Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει να ξεκινήσει με 2/2 τις υποχρεώσεις της. Η ΕΟΚ ενημέρωσε τους φίλους της Εθνικής πως θα

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ πως θα μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους από εκδοτήριο, που θα λειτουργεί στην VIP είσοδο σήμερα (26/11) από τις 17:00 ως τις 21:00 στο Αλεξάνδρειο.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί και πάλι την Εθνική Ανδρών στο πρώτο της παιχνίδι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Την Πέμπτη (27/11, 18:30) η ελληνική ομάδα υποδέχεται τη Ρουμανία στο εναρκτήριο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο «Αλεξάνδρειο», που αναμένεται να είναι κατάμεστο δίνοντας ώθηση στην «επίσημη αγαπημένη» για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση, το 2027 στο Κατάρ.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους από εκδοτήριο, που θα λειτουργεί στην VIP είσοδο σήμερα (26/11) από τις 17:00 ως τις 21:00. Παράλληλα συνεχίζεται η ηλεκτρονική πώληση των εισιτηρίων μέσα από την ticketmaster ή με ένα απλό κλικ εδώ.

Προσέλευση στο γήπεδο

Οι θύρες του γηπέδου την Πέμπτη (27/11) θα ανοίξουν στις 16:30, δύο ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοποίησης και το φίλαθλο κοινό παρακαλείται να προσέλθει εγκαίρως προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις θύρες. Παιδιά ηλικίας ως 5 ετών μπορούν να εισέλθουν δωρεάν, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι θέσεις των ΑμεΑ έχουν εξαντληθεί.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εθνικιστικού περιεχομένου. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.

Παραλαβή διαπιστεύσεων

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, που έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την FIBA διαδικασία διαπίστευσης, μπορούν να παραλαμβάνουν τις διαπιστεύσεις τους κατά την προσέλευσή τους, έξω από την είσοδο του βοηθητικού, μέχρι και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ.