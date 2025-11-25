Ο Δημήτρης Κατσίβελης αναφέρεται στα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι έτοιμος για μια ακόμη πρόκληση.

Η Εθνική ομάδα επιστρέφει στους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 έπειτα από το μετάλλιο στη Ρίγα. Ο Δημήτρης Κατσίβελης είναι ένας από τους λίγους παίκτες που έχει παρουσία σε πολλά «σημαδιακά» γεγονότα.

Μόλις ο ένας από τους δύο παρόντες στη σύνθεση της Εθνικής που θα παίξει στο ερχόμενο «παράθυρο» και ήταν και τότε, το 2017 στην Αγγλία, μαζί με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Έζησε και το μετάλλιο στη Ρίγα, ετοιμάζεται και για μία ακόμα πρόκληση.

– Πλέον τα «παράθυρα» δεν αποτελούν κάτι νέο, έχει περάσει… μισή αθλητική ζωή από τότε που επανήλθαν, πιστεύεις ότι έχουν γίνει μια ρουτίνα, τυπική διαδικασία;

«Κάθε άλλο. Είναι ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό ξεκίνημα, είναι μια διαδικασία την οποία όχι μόνο απολαμβάνουμε, αλλά έχουμε φέρει σε πέρας αυτά τα οκτώ χρόνια όλες τις αποστολές που είχαμε, προκριθήκαμε σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα μέσα από τη διαδικασία ένταξης και κάποιων νέων παιδιών στην Εθνική, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη στελέχωσή της σε διάρκεια, στα τουρνουά. Αρα είναι πάντα κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που πάντα το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη ευθύνη».

– Αυτό το πολυπόθητο μετάλλιο που κατακτήθηκε πρόσφατα στη Ρίγα, πιστεύεις ότι μπορεί στη σκέψη ορισμένων να κάνει τα προκριματικά να φαίνονται με μικρότερη σημασία;

«Δε νομίζω, το αντίθετο. Προφανώς και ήρθε το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και είναι κάτι πολύ σημαντικό, όμως, δεν αλλάζει στο παραμικρό τη σημασία αυτής της διαδικασίας, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε παρόντες και στο επόμενο ραντεβού για να διεκδικήσουμε μια νέα διάκριση, ίσως για ένα ακόμα μετάλλιο τα επόμενα χρόνια. Οπότε, σε καμία περίπτωση αυτό το μετάλλιο δε μπορεί να καλύψει τη σημασία των προκριματικών, είναι εξίσου σημαντική όσο ήταν πάντα».

– Πάντως ενώ όλοι συμφωνούν στην αξία του να έχουν οι φίλαθλοι σε όλες τις χώρες να βλέπουν τις Εθνικές ομάδες συχνά σε δράση, μια κοινώς αποδεκτή λύση που να επιτρέπει τη διεξαγωγή απρόσκοπτα, ακόμα δεν έχει βρεθεί.

«Το ιδανικό θα ήταν να βρισκόταν μια λύση και ο κόσμος να μπορεί να βλέπει από κοντά περισσότερες φορές τις Εθνικές του ομάδες, σε όλο τον κόσμο, με διαθέσιμους όλους τους παίκτες και χωρίς να υπάρχει στην προετοιμασία η συνηθισμένη πια συζήτηση του αν και ποιοι θα μπορούν να είναι παρόντες.

Από ‘κει και πέρα, βλέπουμε ότι συνεχίζονται κάποιες προσπάθειες για να εναρμονιστεί το καλεντάρι, μακάρι έστω και αργά να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο και τα «παράθυρα» να συζητούνται μόνο για την πραγματική αξία και σημασία τους και να τα απολαμβάνουν και οι φίλαθλοι σε κάθε χώρα».

– Φτάνοντας στο… δια ταύτα αυτής της νέας αποστολής που αρχίζει, οι αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία μπορεί να κρύβουν την παγίδα του θεωρητικά υποδεέστερου αντιπάλου;

«Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος στην πράξη, μόνο στη θεωρία, άρα δεν πρέπει να πέσουμε σε τέτοια παγίδα. Είναι δύο ομάδες με συνοχή και πολλά χρόνια μαζί, έχουν διαθέσιμους όλους τους παίκτες τους, άρα εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή σύντομη προετοιμασία, να συγκεντρωθούμε και να είμαστε καλοί από το πρώτο κιόλας παιχνίδι».

Η Media Day της Εθνικής ομάδας

Μετά το τέλος της αυριανής (Τετάρτη 26/11) προπόνησης της Εθνικής Ανδρών στο “Αλεξάνδρειο” θα υπάρξει διαθεσιμότητα μελών της ομάδας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, τεχνικοί και φωτογράφοι που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη Media Day να έχουν προσέλθει στο γήπεδο το αργότερο μέχρι τις 17.30.