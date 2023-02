Η Σερβία χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το τελευταίο της ματς, αλλά η επικράτηση κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (101-83) σημαίνει ότι θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σερβία συνάντησε αντίσταση για δύο δεκάλεπτα. Στο φινάλε του πρώτου το σκορ ήταν 28-20. Και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά ήταν στο +5.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς μπήκε φουριόζος στο ματς, έχοντας 8 πόντους σε 4 λεπτά (τελείωσε με 13), αλλά και τρία ατομικά φάουλ. Η Σερβία θα αναζητούσε έναν νέο ήρωα και τον βρήκε στο πρόσωπο του Αλέκσα Αβράμοβιτς.

