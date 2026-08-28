Η Σερβία έφτασε άνετα στη νίκη κόντρα στην Ισλανδία με 102-73, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αγωνίζεται για 14 λεπτά.

Η Σερβία επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στην Ισλανδία και έφτασε στην πέμπτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Σέρβοι φόρτσαραν στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησαν με 102-73, φτάνοντας στις τρεις διαδοχικές νίκες.

Κορυφαίος με βάση το PIR για τους νικητές, ήταν ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά. Ο Νίκολα Γιόκιτς, έπαιξε για 23 λεπτά και είχε 6 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την άλλη, ο σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ, αγωνίστηκε για 14 λεπτά και είχε 10 πόντους (2/2 βολές, 4/7 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Η Ισλανδία είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 5-0, με τη Σερβία να παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά (9-5) στο 06:32. Οι γηπεδούχοι δυσκολευόντουσαν κυρίως αμυντικά, με την Ισλανδία να δείχνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο τα πρώτα λεπτά. Μάλιστα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 27-25. Οι Σέρβοι είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 7-0, για το υπέρ τους 32-27. Στο 03:18 είχαν πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (47-37), ενώ είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 52-42.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, η Σερβία διατηρούσε το προβάδισμά της σε διψήφιο αριθμό, αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει. Μάλιστα οι μαχητικοί Ισλανδοί, είχαν μειώσει στους οχτώ (64-56) στο 02:29, με το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να είναι 70-61. Οι γηπεδούχοι ήταν «φουριόζοι» στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 13-2, είχαν κάνει το 83-63. Η Σερβία είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 102-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 52-42, 70-61, 102-73