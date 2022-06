Ο Λευτέρης Μποχωρίδης πάτησε γερά και πρόσφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στους φιλάθλους της Εθνικής.

Νωρίτερα ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε σηκώσει στο... πόδι το κλειστό της Νεάπολης στο ματς της Εθνικής μας με τη Μεγάλη Βρετανία για τα παράθυρα του Παγκοσμίου. Στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν η σειρά του Λευτέρη Μποχωρίδη να τρελάνει τον κόσμο. Ο διεθνής γκαρντ έκλεψε τη μπάλα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.

Απολαύστε τη φάση

Lefteris Bochoridis is left-handed.

Lefteris Bochoridis is a point guard.

Lefteris Bochoridis just went up for a right-handed and-1 dunk 🤯#FIBAWC #WinForHellas pic.twitter.com/v8VWdt8mq0