Ο Γιώργος Παπαγιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά για το 3-11 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, σηκώνοντας στο πόδι το κλειστό της Νεάπολης.

Η Εθνική μας δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, όμως μια φάση με τον Παπαγιάννη έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση. Ο Νίκος Γκίκας ύψωσε στον Big Papa και ο τελευταίος δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά, μια φάση που ξεσήκωσε τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν κατακλύσει το κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα.

Απολαύστε τη φάση

Feels good to be a guard when you have Big Papa on your team 😎🇬🇷#FIBAWC | #WinForHellas pic.twitter.com/u3CJLSbowM