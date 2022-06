Η Team USA ανακοίνωσε την δωδεκάδα που θα παραταχθεί στους προσεχείς προκριματικούς αγώνες με Πουέρτο Ρίκο και Κούβα.

Όπως αναμενόταν, η σύνθεση των ΗΠΑ ενόψει του προκριματικού «παραθύρου» του Ιουλίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 δεν περιλαμβάνει NBAers, αλλά απαρτίζεται ως επί το πλείστον από παίκτες ομάδων της G League, ενώ δεν λείπουν κι οι... Ευρωπαίοι.

Η Team USA θα αντιμετωπίσει αρχικά το Πούερτο Ρίκο (1/7) και τρεις ημέρες αργότερα την Κούβα (4/7). Στα δύο αυτά ματς θα πορευθεί, λοιπόν, με την ακόλουθη δωδεκάδα:

The July 2022 USA Men's World Cup Qualifying Team opens up training today in Miami ahead of away games at 🇵🇷 on July 1 & 🇨🇺 on July 4.



