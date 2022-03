FIBA: Αγραβάνης ο «βασιλιάς» των παραθύρων! (vid)

Η FIBA με την ολοκλήρωση του... λειψού δευτέρου παραθύρου, προχώρησε στην καθιερωμένη ανασκόπηση και «έχρισε» τον Δημήτρη Αγραβάνη τον πολυτιμότερο παίκτη μετά τα παιχνίδια της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Εθνική ομάδα κατόρθωσε να πετύχει το 2/2 απέναντι στην Τουρκία στο πλαίσιο του δευτέρου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν από την ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο οποίος μάλιστα ευστόχησε σε κομβικά σουτ στο ματς της Κωνσταντινούπολης.

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, η FIBA έκανε ειδική... μνεία στον 27χρονο φόργουορντ του Προμηθέα χρίζοντάς τον MVP ως τον «Βασιλιά» της γαλανόλευκης!

Θυμίζουμε πως ο Αγραβάνης στο πρώτο παιχνίδι είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στην ρεβάνς της Πόλης μέτρησε 22 πόντους με 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε το βίντεο της FIBA για τον Έλληνα φόργουορντ:

Leading Greece 🇬🇷 to two wins against rival Turkey 🇹🇷 has got to earn you MVP, right?



The king of the European #FIBAWC Qualifiers window, Dimitrios Agravanis! 👑



#WinForHellas ✘ @HellenicBF pic.twitter.com/fD1InDDstj