O Βασίλης Τολιόπουλος έκανε... παπάδες κόντρα στην Τσεχία και κουβάλησε την Εθνική, θυμίζοντας λίγο στις -γεμάτες αυτοπεποίθηση- εκτελέσεις τον Βασίλη Σπανούλη. Το Gazzetta αναλύει.

H Εθνική σφράγισε το εισιτήριο για το EuroBasket 2025 αφού επικράτησε της Τσεχίας με 89-93 και προκρίθηκε στην τελική φάση της διοργάνωσης, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στον τελευταίο αγώνα με την Ολλανδία (24/2).

Οι παίκτες κατέθεσαν την ψυχή τους, ωστόσο για να πάει το ματς στην παράταση, χρειάστηκε ένα μεγάλο τρίποντο. Η... βόμβα του Βασίλη Τολιόπουλου έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και εκεί η Εθνική μας έκλεισε εισιτήριο για το Eurobasket.

Το Gazzetta στέκεται και με την βοήθεια του Hudlinstat στην επίδραση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος θύμισε λίγο Σπανούλη με τον τρόπο που... εκτελούσε και με τη συμπεριφορά του στις clutch καταστάσεις.

HIS NAME IS TOLIOPOULOS. VASILIS TOLIOPOULOS. 🇬🇷#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/52uTHdc9qS