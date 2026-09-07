Οι ΗΠΑ αν και δεν έπιασαν τα στάνταρ τους και κινδύνεψαν με ήττα, κατάφεραν να κερδίσουν την Ιταλία με 55-52 για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.
Οι Ιταλίδες έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να βάλουν «φρένο» στο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο από αυτό το παιχνίδι, η πιο viral στιγμή, ανήκει στη Σεσίλια Ζανταλασίνι.
Με το σκορ να είναι 55-52, στην τελευταία επίθεση της Ιταλίας, η Ζανταλασίνι έκανε flopping ότι κάποια αντίπαλός της, τη χτύπησε στο πρόσωπο. Από το ριπλέι, φαίνεται πως δεν υπάρχει επαφή, ωστόσο η 30χρονη φόργουορντ, «εκτινάχθηκε» και αργότερα πήγε έξαλλη προς τον διαιτητή και ξέσπασε, που δεν δόθηκε φάουλ.
Italian player hit HERSELF in the eye, flopped, then WENT OFF on the refs for not calling a foul 😭 pic.twitter.com/wEA6PXwB2b— BrickCenter (@BrickCenter_) September 7, 2026