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Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ Γυναικών: Viral η Ζανταλασίνι με flopping
07/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ Γυναικών: Viral η Ζανταλασίνι με flopping

Παναγιώτης Ραμαντάνης

Η Σεσίλια Ζανταλασίνι έχει viral στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ Γυναικών για το flopping που έκανε στο Ιταλία - ΗΠΑ.

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Οι ΗΠΑ αν και δεν έπιασαν τα στάνταρ τους και κινδύνεψαν με ήττα, κατάφεραν να κερδίσουν την Ιταλία με 55-52 για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Οι Ιταλίδες έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να βάλουν «φρένο» στο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο από αυτό το παιχνίδι, η πιο viral στιγμή, ανήκει στη Σεσίλια Ζανταλασίνι.

Με το σκορ να είναι 55-52, στην τελευταία επίθεση της Ιταλίας, η Ζανταλασίνι έκανε flopping ότι κάποια αντίπαλός της, τη χτύπησε στο πρόσωπο. Από το ριπλέι, φαίνεται πως δεν υπάρχει επαφή, ωστόσο η 30χρονη φόργουορντ, «εκτινάχθηκε» και αργότερα πήγε έξαλλη προς τον διαιτητή και ξέσπασε, που δεν δόθηκε φάουλ.

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