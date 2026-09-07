Οι ΗΠΑ αν και δεν έπιασαν τα στάνταρ τους και κινδύνεψαν με ήττα, κατάφεραν να κερδίσουν την Ιταλία με 55-52 για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Οι Ιταλίδες έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να βάλουν «φρένο» στο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο από αυτό το παιχνίδι, η πιο viral στιγμή, ανήκει στη Σεσίλια Ζανταλασίνι.

Με το σκορ να είναι 55-52, στην τελευταία επίθεση της Ιταλίας, η Ζανταλασίνι έκανε flopping ότι κάποια αντίπαλός της, τη χτύπησε στο πρόσωπο. Από το ριπλέι, φαίνεται πως δεν υπάρχει επαφή, ωστόσο η 30χρονη φόργουορντ, «εκτινάχθηκε» και αργότερα πήγε έξαλλη προς τον διαιτητή και ξέσπασε, που δεν δόθηκε φάουλ.