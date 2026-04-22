Η Γαλλία θα είναι διοργανώτρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031, με τρεις πόλεις της να φιλοξενούν τα ματς.

Έγινε γνωστή η χώρα που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031.

Η FIBA ανακοίνωσε πως η Γαλλία πήρε το χρίσμα για να διοργανώσει το σπουδαίο ραντεβού των κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη. Οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν σε τρεις πόλεις.

Πρόκειται για το Παρίσι, τη Λιλ και τη Λυών. To Παγκόσμιο του 2027, το επόμενο που είναι στο καλεντάρι, θα γίνει στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 12 Σεπτέμβρη.

H Γερμανία είναι κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, αφού είχε επικρατήσει με 83-77 της Σερβίας στον τελικό του 2023.

To Παγκόσμιο Γυναικών του 2030 θα φιλοξενηθεί από την Ιαπωνία.