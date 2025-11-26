Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη»

Ο Εργκίν Άταμαν αποκάλυψε πως ο Τσέντι Όσμαν δεν θα ενισχύσει την Εθνική Τουρκίας στο πρώτο παιχνίδι των παραθύρων, ενώ θα παλέψει να προλάβει το δεύτερο ματς.

Ο Εργκίν Άταμαν φάνηκε προβληματισμένος για τη διαθεσιμότητα των παικτών του στα παιχνίδια των παραθύρων με την Εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα η Τουρκία αντιμετωπίζει την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Πέμπτη (27/11, 20:00) και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για τις απουσίες της ομάδας και το πιεσμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, ενώ αποκάλυψε πως ο Τσέντι Όσμαν δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ματς, ενώ θα προσπαθήσει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Όσον αφορά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, δεν έγινε λόγος.

Αναλυτικά

«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες των παραθύρων. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τσέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία».