Η Γερμανία αναδείχθηκε για πρώτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια και το Gazzetta γράφει για τον ήρωα της, Ντένις Σρέντερ που επέμεινε, άντεξε και δικαιώθηκε.

Οι Γερμανοί από την Κυριακή 10 Σεπτέμβρη γιορτάζουν την κατάκτηση του Mundobasket. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Μια ομάδα που έδειξε σε όλο τον πλανήτη την ποιότητα της και την δυναμική τους, όντας αήττητη σε όλο το τουρνουά. Ένα πρόγραμμα σχεδόν μιας δεκαετίας που δικαιώθηκε φέτος, μετά το χάλκινο στο Eurobasket του 2022.

Το χρυσό της ομάδας του Χέρμπερτ ήταν και μια προσωπική δικαίωση του ηγέτης της χώρας, του φοβερού Ντένις Σρέντερ. Ο Dennis The Menace ήταν απολαυστικός στον τελικό με 28 πόντους (7/11 διπ., 2/6 τριπ., 8/10) μαζί με 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο σε 33:52, ενώ αναδείχθηκε MVP του τουρνουά στο οποίο είχε 19.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ. Το Gazzetta γράφει για τον πιστό στρατιώτη των Γερμανών που άξιζε μια πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του. Και πολύ περισσότερο το άξιζε με τη Γερμανία, την οποία καθοδηγεί μετά την απόσυρση Νοβίτσκι, όντας ο ιδανικός παίκτης για τη διάδοχη κατάσταση.

Πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή δεν πάνε όπως τα θες. Αυτό βίωσε και ο Σρέντερ το καλοκαίρι του 2021. Οι Λέικερς του πρόσφεραν $84 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τον Ντένις να αρνείται. Τελικά πήρε... ψίχουλα στους Σέλτικς , πετώντας πολλά εκατομμύρια δολάρια. Οι λιμνάνθρωποι του πρόσφεραν τετραετές αξίας 21 εκατ. δολαρίων τον χρόνο. Ωστόσο εκείνος επέλεξε να πάρει 5.9 για έναν χρόνο.

Μια απόφαση που δεν είχε καμία λογική και για την οποία δέχθηκε δρυμεία κριτική στα όρια της... ανθρωποφαγίας. Για λίγο καιρό η είδηση της απόρριψης ενός τεράστιου ποσού για τα 5.9 που πήρε στους Σέλτικς, έπαιζε παντού και δεν τον άφηναν να ηρεμήσει με τίποτα. Όμως ο Σρέντερ είχε πάντα.... καταφύγιο την Εθνική Γερμανίας, εκεί όπου ένιωθε σαν Θεός, όπως νιώθει ο Μπογκντάνοβιτς στη Σερβία όπως σας εξηγήσαμε στο Gazzetta.

CHAMPIONS OF THE WORLD AND NO ONE CAN TAKE THAT AWAY 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/NhM1pfeyNj