Σρέντερ για Ντουράντ: «Δείχνει πόσο αδύναμος είναι σαν άνθρωπος» (vids)

Η... στιχομυθία ανάμεσα στον Ντένις Σρέντερ και τον Κέβιν Ντουράντ με αφορμή τα σχόλια του γκαρντ της Γερμανίας συνεχίζεται.

Μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες με την εθνική των ΗΠΑ να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τη Γερμανία να φτάνει στην 4η θέση, ωστόσο τα «απόνερα» των δηλώσεων ακόμα δημιουργούν δράματα.

Πιο συγκεκριμένα, η «στιχομυθία» ανάμεσα στον Ντένις Σρέντερ και τον Κέβιν Ντουράντ με αφορμή τα σχόλια που είχε κάνει ο γκαρντ της εθνικής Γερμανίας συνεχίζεται. Σε δηλώσεις του ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2023 είχε υποστηρίξει ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι διασκέδαση αλλά καθαρά IQ.

Ο KD είχε απαντήσει με ανάρτησή του στο Twitter όπου είχε βάλει μία φωτογραφία της Team USA με λεζάντα «Διασκέδαση και IQ», κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Σρέντερ.

Κατά τη διάρκεια ενός livestream του ανέφερε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Κέρδισαν και ο Ντουράντ βγάζει αυτό το tweet. Είναι μικρόψυχο! Είσαι ένας τέτοιος σταρ και βγαίνεις να πεις κάτι σε έναν άνθρωπο σαν κι εμένα, που δεν είχα ποτέ διάθεση να πω κάτι αρνητικό. Ήταν απλώς η άποψή μου από τις δύο πλευρές του μπάσκετ. Δεν μου άρεσε αυτό που σχολίασε. Σέβομαι όλους αυτούς τους παίκτες, είναι σπουδαίοι, αλλά το να λες αυτό δείχνει πόσο αδύναμος είσαι σαν άνθρωπος. Ας είναι… Δεν είναι όλοι δυνατοί, ούτε πνευματικά σε καλό σημείο»

Dennis Schroder on why European basketball style provides a significant advantage to challenge Team USA: 'European basketball is no entertainment, it's straight IQ basketball. Straight coaching.' 🗣️ #Paris2024 pic.twitter.com/9qTO58DFSx

“that is just being weak, you are that type of star and have to say something to a person like me”



Dennis Schroder calling KD weak for trolling him but inadvertently dissing himself at the same time lmao pic.twitter.com/Dx7El5Vmux