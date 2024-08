Η FIBA παρουσίασε το νέο ranking μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στην 13η θέση, οι ΗΠΑ παρέμειναν στην κορυφή ενώ η Σερβία «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισίου ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στη συλλογή τους ενώ η Γαλλία πήρε το ασημένιο και η Σερβία το χάλκινο.

Η FIBA παρουσίασε το πως διαμορφώνονται τα rankings πλέον, μετά και το τέλος του Ολυμπιακού τουρνουά. Η Ελλάδα κατάφερε να ανέβει μία θέση και να βρεθεί στη 13η, πάνω από την Ιταλία και κάτω από τη Βραζιλία.

Η κορυφή εξακολουθεί να ανήκει στις ΗΠΑ ενώ στη δεύτερη θέση πλέον βρίσκεται η Σερβία. Την τριάδα πλαισιώνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 Γερμανία ενώ η Γαλλία κατέχει την τέταρτη. Στο πέντε βρίσκεται ο Καναδάς, στο έξι η Ισπανία, ακολουθεί η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Λετονία ενώ την κορυφαία δεκάδα «κλείνει» η Λιθουανία.

The outlook of the FIBA World Ranking, presented by Nike has changed once again. https://t.co/GGEXsE9mMb