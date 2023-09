Η Γερμανία του εκπληκτικού Ντένις Σρέντερ ολοκλήρωσε τη δουλειά απέναντι στους Σέρβους (83-77) και κατέκτησε με ανωτερότητα το MundoBasket 2023, για να στεφθεί πρώτη φορά στην ιστορία της Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Αποστολή στη Μανίλα: Δημήτρης Οικονόμου.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Η Γερμανία αποδείχθηκε ανώτερη ομάδα σε όλο το MundoBasket και μετά τη νίκη επί των Αμερικανών, έριξε και τους Σέρβους (83-77) στο καναβάτσο για να πανηγυρίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου πρώτη φορά στην ιστορία της. Από τα χέρια του εξαιρετικού Σρέντερ, στις βοήθειες του Βάγκνερ, τα σουτ του Φόικγντμαν και όλους όσοι αποτέλεσαν το σύνολο του Χέρμπερτ, που κατακτά το χρυσό μετά το περσινό χάλκινο στο EuroBasket.

Οι Σέρβοι μπορούν να λένε πως ήταν άτυχοι με τον τραυματισμό του Ντόμπριτς μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση αλλά έχασαν τις δικές τους ευκαιρίες στο φινάλε με τον Γκούντουριτς.

Undefeated.



FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3