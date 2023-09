Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίζεται στον τελικό το US Open με αντίπαλο τον Ντάνιλ Μεντεβέντεφ, ωστόσο έχει πάντα στο μυαλό του την μεγάλη «μάχη» της Σερβίας με τη Γερμανία, στο πλαίσιο του Mundobasket 2023.

Κορυφώνεται σήμερα η δράση για το Μundobasket 2023, με τον τελικό Γερμανία-Σερβία (15.40, Νοvasports Start/ERT1, Live από το Gazzetta), με τον νικητή να παίρνει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Σε αυτή τη «μάχη» δεν θα λείπει κανείς, καθώς μέχρι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωστός για τα μπασκετικά του αισθήματα, θα βρίσκεται έστω και νοερά δίπλα στους Σέρβους.

Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς παρά ότι αγωνίζεται με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (10/9, 23.00, Eurosport 1, Live από το Gazzetta) στον τελικό του US Open, θα έχει το μυαλό του και στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία για την τελευταία πρόκληση του Mundobasket 2023.

Λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι στη Μανίλα, ο «Νόλε» έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του Πέσιτς.

«Όλη η Σερβία είναι περήφανη για ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα, για το πόσο μακριά έχετε πάει. Είμαστε ένα μπασκετικό έθνος και θα είμαστε για πάντα. Σας στηρίζουμε, σας στηρίζω. Πιθανότατα θα δω το παιχνίδι το πρωί, αν τα καταφέρω. Ίσως κάποια από τα τελευταία δεκάλεπτα. Εν συνεχεία θα προετοιμαστώ για τον δικό μου αγώνα. Εύχομαι να κάνουμε το 2/2 για τη Σερβία την Κυριακή. Ό,τι κι αν γίνει, είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το υπέροχο ομαδικό πνεύμα, την ευελιξία και τη μαχητικότητα για τη σημαία και το έθνος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι δηλωμένος οπαδός των «όρλοβι».

Novak Djokovic sends his support to the Serbian national team 🇷🇸#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/ohgnDq8PSO