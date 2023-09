Πάτρικ Γιανγκ: «Το φως είναι στο τέλος του τούνελ»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Πάτρικ Γιανγκ, συνεχίζει να κάνει τη δική του προσπάθεια, ώστε να ξανασταθεί στα πόδια του.

Πριν αρκετό καιρό, ο Πάτρικ Γιανγκ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο λίγο έλειψε να του στερήσει την ίδια του τη ζωή. Ωστόσο, ο Αμερικανός είναι μαχητής και το αποδεικνύει κάθε μέρα.

Έπειτα από την 100η μέρα στο νοσοκομείο, ο πρώην σέντερ των «ερυθρόλευκων», ανέβασε ένα σχετικό tweet, στο οποίο δίνει θάρρος σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα.

«Σήμερα είναι η 100η μέρα στο νοσοκομείο. Το φως είναι στο τέλος του τούνελ. Δεν μπορώ ποτέ να είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ μην τα παρατάς, ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις, ποτέ μην σταματάς να προσεύχεσαι. Ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει όπου κι αν είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός. Αγκαλιάστε, αδυναμία, εγκαταλείψτε τον έλεγχο».

Today is day 100 in the hospital. The light is at the end of the tunnel. I can never go back to being the same person. Never give up never stop believing never stop praying. God can use you wherever you are you don’t need to be strong. Embrace, weakness, relinquish control.