Άλεν: Γιατί τιμωρήθηκε η Τράπανι για τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ
Με χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμώρησε η Ιταλική Ομοσπονδία την Τράπανι, μετά την αποδέσμευση του Τίμι Άλεν, ο οποίος κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός άσος θα έπρεπε να αντικατασταθεί από την ιταλική ομάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε με συνέπεια να υπάρξουν κυρώσεις.
Ο Τίμι Άλεν που έκανε «ντεμπούτο» με τον ΠΑΟΚ στο Μαρούσι (είχε 17 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21:24 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς) αποκτήθηκε από τον «δικέφαλο» που κατέβαλλε ένα buy-out ύψους 180.000 ευρώ ως ρήτρα αποδέσμευσης.
Από τη στιγμή που η Τράπανι δεν κινήθηκε γρήγορα για να καλύψει το κενό του, πλέον καλείται να καταβάλλει το ποσό των 50.000 ευρώ.
Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή της Ιταλικής Ομοσπονδίας αναφέρει:
«Ο Εθνικός Αθλητικός Δικαστής, έχοντας λάβει υπόψη το σημείωμα με ημερομηνία 12-12-2025 της Serie A Basketball League – υπεύθυνης για την παρακολούθηση των συμβολαίων των αθλητών βάσει του άρθρου 13.4, παράγραφος 5 του DOA – προς την Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για την υποβολή 11 συμβολαίων αθλητών, παρά την επιλογή του τύπου 6+6 που αναφέρεται στο άρθρο 13.4 του DOA [άρθρο 13.4, παράγραφοι 3 και 4 του DOA], επιβάλει πρόστιμο 50.000».
