Ο Ντένις Σρέντερ εγκλωβίστηκε στην άμυνα της Λετονίας και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού του Mundobasket 2023 με ένα... πελώριο μηδέν!

Ο Ντένις Σρέντερ δεν είναι συνηθισμένος σε αυτή τη στατιστική. Στο πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού ανάμεσα στη Γερμανία και τη Λετονία, για το Mundobasket 2023, ο Γερμανός πλέι μέικερ των Τορόντο Ράπτορς έμεινε στο... μηδέν!

Μέτρησε 0/6 δίποντα και 0/3 τρίποντα σε 14:09, με τον αντικαταστάτη του, για λίγα λεπτά, Μάοντο Λο να έχει πέντε σερί πόντους (ένα λέι απ και ένα μεγάλο τρίποντο πάνω σε άμυνα) στο τέλος της 2ης περιόδου για τη Γερμανία, η οποία διατηρεί προβάδισμα δύο πόντων στο ημίχρονο απέναντι στη Λετονία με 36-34.

Ο Σρέντερ μετράει 19.8 πόντους ανά παιχνίδι στο Mundobasket 2023 και είναι στη 10η θέση των σκόρερ του τουρνουά. Επίσης, προσφέρει 2.2 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ.

♦️ 0/7 FG

♦️ 2 TO

♦️ -8 EFF



Latvia's defense has kept Dennis Schroder cryogenic-chamber-cold so far. 🥶❄️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/5UYP39gjdD